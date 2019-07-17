Одеський адмінсуд оштрафував мережу магазинів гаджетів "Цитрус" за дискримінацію жінок в рекламі, повідомляє "Пушкінська".

Згідно з матеріалами справи, розгляд ініціювала громадська організація "Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних".

За словами її представників, "Цитрус" (ТОВ "Померанч") висловлює зневагу до споживачів, використовуючи в своїх кампаніях еротизовані фото жінок і гасла "нижче пояса".

Це, на думку організації, - порушення закону "Про рекламу", який забороняє використання інформації або зображень, що містять дискримінацію за ознакою статі. З громадською організацією також погодилася Держпродспоживслужба, яка виписала "Цитрусові" штраф майже 6,8 тисяч гривень. Мережа його не заплатила, і адмінсуд прийняв рішення стягнути з неї гроші.

Сексистська реклама "Цитруса". Фото: Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних"

Як повідомляли Українські Новини, у Британії заборонили сексизм в рекламі, з'явився список шкідливих стереотипів за версією англійців.

Також у Німеччині через соціальну рекламу шоломів вибухнув сексистский скандал.

Тим часом акції Victoria's Secret впали через звинувачення компанії в сексизмі.