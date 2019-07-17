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17 липня 2019, середа, 16:17 14
Судова влада 2019-07-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Подаруєш яблуко - попариш моркву: "Цитрус" оштрафували за сексистську рекламу в Одесі

Подаруєш яблуко - попариш моркву: "Цитрус" оштрафували за сексистську рекламу в Одесі

Сексистська реклама
Сексистська реклама "Цитруса". Фото: Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних"

Одеський адмінсуд оштрафував мережу магазинів гаджетів "Цитрус" за дискримінацію жінок в рекламі, повідомляє "Пушкінська".

Згідно з матеріалами справи, розгляд ініціювала громадська організація "Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних".

За словами її представників, "Цитрус" (ТОВ "Померанч") висловлює зневагу до споживачів, використовуючи в своїх кампаніях еротизовані фото жінок і гасла "нижче пояса".

Це, на думку організації, - порушення закону "Про рекламу", який забороняє використання інформації або зображень, що містять дискримінацію за ознакою статі. З громадською організацією також погодилася Держпродспоживслужба, яка виписала "Цитрусові" штраф майже 6,8 тисяч гривень. Мережа його не заплатила, і адмінсуд прийняв рішення стягнути з неї гроші.

Сексистську рекламаСексистська реклама "Цитруса". Фото: Ліга захисту прав жінок "Гармонія рівних"

Як повідомляли Українські Новини, у Британії заборонили сексизм в рекламі, з'явився список шкідливих стереотипів за версією англійців.

Також у Німеччині через соціальну рекламу шоломів вибухнув сексистский скандал.

Тим часом акції Victoria's Secret впали через звинувачення компанії в сексизмі.

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