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17 липня 2019, середа, 13:48 35
Кабмін 2019-07-17T17:00:06+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив в.о. голови ДФС Власова

Кабмін звільнив в.о. голови ДФС Власова

Олександр Власов. Фото: rbc.ua
Олександр Власов. Фото: rbc.ua

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова, який написав заяву на вимогу Президента України Володимира Зеленського.

Про це на засіданні сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Як ви знаєте, Власов написав заяву про звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано, сьогодні приймемо рішення. До понеділка буде передача справ",- сказав він.

Він нагадав, що ДФС знаходиться в процесі ліквідації, оскільки служба була реформована на Митну і Податкову службу.

Прем'єр зазначив, що ліквідацією буде займатися керівник одного з департаментів ДФС.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня Президент Володимир Зеленський зажадав звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова і різко висловився на його адресу.

Кабмін призначив Власова виконуючим обов'язки голови ДФС у вересні 2018 року.

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