Кабмін звільнив в.о. голови ДФС Власова

Кабінет Міністрів звільнив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова, який написав заяву на вимогу Президента України Володимира Зеленського.

Про це на засіданні сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передають Українські Новини.

"Як ви знаєте, Власов написав заяву про звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано, сьогодні приймемо рішення. До понеділка буде передача справ",- сказав він.

Він нагадав, що ДФС знаходиться в процесі ліквідації, оскільки служба була реформована на Митну і Податкову службу.

Прем'єр зазначив, що ліквідацією буде займатися керівник одного з департаментів ДФС.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня Президент Володимир Зеленський зажадав звільнення виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександра Власова і різко висловився на його адресу.

Кабмін призначив Власова виконуючим обов'язки голови ДФС у вересні 2018 року.