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17 липня 2019, середа, 13:39 64
Вибори 2019-07-17T17:00:06+03:00
Українські Новини
На виборах у Раду проходять 4 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщин

На виборах у Раду проходять 4 партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина"

42,5% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 15,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,1% - "Європейську солідарність" , 7,6% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

Відповідні результати було представлено на прес-конференції в середу, передають Українські Новини.

Таким чином, 5%-й бар'єр долають 4 партії серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Також 4,8% опитаних висловили готовність підтримати партію "Голос", 4,8% - "Громадянську позицію", 4,6% - партію "Сила і честь".

2,3% опитаних готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка, 2,3% - "Опозиційний блок", 2% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,5% - "Українську стратегію Гройсмана", 1,4% - "Партію Шарія".

Решта партій набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося з 3 по 10 липня методом особистого інтерв'ю серед 3 022 повнолітніх респондентів на підконтрольній території України.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, партія Зеленського втрачає голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко.

Тим часом, згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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