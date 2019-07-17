НСЖУ закликає журналістів прийти вранці в суботу на місце вбивства Шеремета і вимагати справедливості

У суботу, 20 липня, виповниться 3 роки з моменту вбивства Павла Шеремета. У цей день колеги в Україні та Білорусі збираються відати шану загиблому журналісту. Національна спілка журналістів України закликає колег підтримати ініціативу друзів Павла Шеремета і прийти вранці суботи на місце убивства журналіста, вимагаючи справедливості. Про це повідомляє прес-служба НСЖУ.

На перетині вул. Б. Хмельницького та І. Франка у Києві, де три роки тому підірвали автомобіль журналіста, з 8:00 проходитиме акція "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". Організатор заходу – редакція видання "Українська правда", де працював Павло Шеремет.

"20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито нашого колегу та друга Павла Шеремета. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття цього злочину справою честі. Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо свого колегу та вимагаємо звіту правоохоронців щодо розслідування цього злочину", - йдеться у зверненні колективу "Української правди", опублікованому в анонсі пам’ятної акції.

На батьківщині Павла Шеремета в Білорусі колеги збираються відвідати могилу на Північному кладовищі в Мінську, покласти квіти і згадати Павла. Про це йдеться на сайті Білоруської Асоціації журналістів (БАЖ). Білоруські журналісти та рідні й близькі загиблого журналіста вшановуватимуть пам’ять про колегу 20 липня о 12:00.

Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську. Після школи вступив на історичний факультет БДУ, де провчився три курси. Закінчив факультет міжнародних економічних відносин Білоруського державного економічного університету. До 1992 року працював в одному з білоруських банків. Потім прийшов на білоруське телебачення. Популярність здобув як ведучий щотижневої аналітичної програми "Проспект".

У 1996 році працював головним редактором "Білоруської ділової газети". У тому ж році був призначений завідувачем білоруським бюро Громадського російського телебачення (нині - Перший канал) і власним кореспондентом каналу по Білорусі.

У липні 1997 року, під час зйомки репортажу про ситуацію на білорусько-литовському кордоні, був заарештований співробітниками силових структур Білорусі за звинуваченням у незаконному перетині державного кордону, в отриманні грошей від закордонних спецслужб і в незаконній журналістської діяльності. Його засудили до двох років позбавлення волі умовно і до одного року випробувального строку, журналіст провів у в'язниці три місяці.

У 1998 році Шеремет почав працювати спеціальним кореспондентом програм "Новини" та "Час" дирекції інформаційних програм російського каналу ОРТ, а в січні 1999-го обійняв посаду шеф-редактора російської і зарубіжної кореспондентської мережі дирекції інформаційних програм ОРТ. Був ведучим щотижневої аналітичної програми "Час".

У 2000 році Шеремет залишив програми новин і продовжував працювати на Першому каналі як автор документальних фільмів і спеціальних проектів в рамках інформаційних програм. Остаточно покинув телеканал в 2008 році.

З 2012 року вів блог в інтернет-газеті "Українська правда", згодом став її виконавчим директором.У червні 2015 року запустив авторський проект "Діалоги" на українському телеканалі 24. З вересня 2015 року вів ранкові передачі на "Радіо Вести", з початку 2016-го - програму "Ранок Павла Шеремета" там же.

Американський Комітет захисту журналістів підготував спеціальну доповідь щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Доповідь має назву “Відмова від правосуддя: розслідування вбивства Павла Шеремета в Україні не дало результатів”.

Раніше Держдеп США нагадав, що за рік жодна людина не була заарештована у справі про вбивство Шеремета.



Тим часом комітет по захисту журналістів призвав Зеленського сприяти свободі преси в Україні.





