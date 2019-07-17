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17 липня 2019, середа, 12:37 16
Судова влада 2019-07-17T13:30:03+03:00
Українські Новини
Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки

Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Дзеркало тижня"

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не має наміру йти у відставку в найближчі 3,5 роки в той час, як НАЗК виявило порушення в його декларації.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я піду у відставку через три з половиною роки, тобто в термін, який передбачає закон", - сказав він.

Зі слів Труби, він не займається політикою, але проводить зустрічі з представниками влади, в тому числі з головою офісу президента Андрієм Богданом виключно з робочих питань.

Як повідомляли Українські Новини, у суді заявили, що люстраційну перевірку директора Держбюро розслідувань Труби не проводили. Також директор ДБР Труба вийшов з відпустки на роботу через відмову провести конкурс на керівні посади.

Крім того, Труба жив у 2018 на зарплату, відсотки в банках та доходи від відчуження майна.

Тим часом ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.

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