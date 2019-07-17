Одеський припортовий завод зобов'язали відшкодувати "Нафтогазу" 2,2 млрд гривень

Господарський суд Одеської області зобов'язав великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область) відшкодувати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України, що розмістила єврооблігації на $1 млрд,

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами в реєстрі, за підсумками трьох судових рішень суд зобов'язав ОПЗ виплатити "Нафтогазу" штраф у розмірі 2,227 млрд гривень.

Згідно з рішенням від 25 червня, суд стягнув з ОПЗ на користь "Нафтогазу" 1,474 млрд гривень, а також рішенням від 26 червня суд стягнув з ОПЗ на користь "Нафтогазу" 573,28 млн гривень.

Крім того, третім рішенням від 25 червня суд стягнув з ОПЗ на користь "Нафтогазу" 179,48 млн гривень.

Більша частина боргу ОПЗ сформувалася за період з жовтня по грудень 2016 року (включно), коли "Нафтогаз" постачав на ОПЗ газ на підставі постанови Кабінету Міністрів про покладання на НАК спеціальних обов'язків щодо безперебійного газопостачання заводу незалежно від того, чи буде він його оплачувати.

При цьому за період дії спецзобов'язань ОПЗ переказав на адресу "Нафтогазу" тільки 5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році, порівняно з 2017 роком, ОПЗ, за попередніми даними, скоротив збиток у 2 рази до 750,547 млн гривень.

Раніше одеський губернатор пропонував передати ОПЗ в оренду "Нафтогазу".