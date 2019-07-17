Служба безпеки України засекретила кримінальне провадження щодо колишнього командира протиповітряної оборони (ППО) Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Раніше з відкритого доступу в Єдиному реєстрі судових рішень зникла ухвала Шевченківського районного суду Києва від 28 червня про обрання запобіжного заходу Цемаху.

СБУ у відповіді не запит не повідомило причини таких дій.

Також спецслужба відмовилася відповісти на запитання, де саме і коли був затриманий Цемах, чи повідомлено йому про підозру, чи проведено його медогляд.

"Викладені обставини розслідуються слідчими органів безпеки в кримінальному провадженні. У відповідності з вимогами ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України і ст. 387 Кримінального кодексу України інші дані досудового розслідування на даний час не підлягають розголошенню", - заявляє СБУ.

Крім того, СБУ не відповіла, чи перевіряється Цемах на причетність до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника ППО бригади ДНР Цемаха.

Українські спецслужби затримали екс-бойовика в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

17 липня 2014 року літак Malaysia Airlines рейсу МН17 був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук" у Донецькій області.

Загинуло 298 осіб.