У годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: людина впала на рейки

На синій гілці метрополітену в Києві, що йде від Героїв Дніпра до Теремків, тимчасово було припинено рух через падіння людини на рейки.\r\nЯк повідомляє Українська правда, про це працівники підземки оголосили близько 8:10 ранку в середу.\r\nНа якій станції впав чоловік, не уточнили.\r\n(Новина доповнена інформацією Київметрополітену) \r\nЯк пізніше повідомили в КП "Київський метроплітен", сьогодні о 8.10 пасажир потрапив на колії на станції "Олімпійська" у відсутності поїзда.\r\nРух поїздів зупинялося на 4 хвилини.\r\n"Людина жива, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд", - повідомили в КП.\r\nМетро працює в звичайному режимі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки, а раніше на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік.\r\nТакож на "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд.\r\nКрім того, повідомлялося, що робити, якщо впали на рейки в метро.