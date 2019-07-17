У годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: людина впала на рейки

На синій гілці метрополітену в Києві, що йде від Героїв Дніпра до Теремків, тимчасово було припинено рух через падіння людини на рейки.

Як повідомляє Українська правда, про це працівники підземки оголосили близько 8:10 ранку в середу.

На якій станції впав чоловік, не уточнили.

(Новина доповнена інформацією Київметрополітену)

Як пізніше повідомили в КП "Київський метроплітен", сьогодні о 8.10 пасажир потрапив на колії на станції "Олімпійська" у відсутності поїзда.

Рух поїздів зупинялося на 4 хвилини.

"Людина жива, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд", - повідомили в КП.

Метро працює в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали п'ять станцій метро через падіння пасажира на рейки, а раніше на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік.

Також на "Палаці Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд.

Крім того, повідомлялося, що робити, якщо впали на рейки в метро.