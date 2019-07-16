Мовну статтю закону про освіту визнали конституційною, - Гриневич

Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про освіту".\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила міністра науки та освіти Лілія Гриневич, передають Українські Новини.\r\n"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала вона.\r\nЗа її словами, це інформація з "надійних джерел".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нова редакція закону "Про освіту" набрала чинності 28 вересня 2017 року.\r\nУ конституційному поданні автори відзначають, що ряд положень оспорюваного закону обмежує права та свободи представників національних меншин на навчання рідною мовою в комунальних навчальних закладах, порушує принцип юридичної визначеності як складової верховенства права і встановлює "дискримінаційні переваги за мовною ознакою та етнічним походженням.\r\nНа думку депутатів, цей закон суперечить окремим положенням Конституції україни, не узгоджується з нормами міжнародного права, а в ході його розгляду і прийняття парламентом не були дотримані необхідні процедури.\r\nТакож КС визнав конституційним закон про декомунізацію.\r\nКС визнав конституційним розпуск Ради і призначення позачергових виборів.