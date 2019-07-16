Мовну статтю закону про освіту визнали конституційною, - Гриневич

Конституційний Суд визнав конституційним закон "Про освіту".

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила міністра науки та освіти Лілія Гриневич, передають Українські Новини.

"Мовна стаття закону України "Про освіту" визнана конституційною", - написала вона.

За її словами, це інформація з "надійних джерел".

Як повідомляли Українські Новини, нова редакція закону "Про освіту" набрала чинності 28 вересня 2017 року.

У конституційному поданні автори відзначають, що ряд положень оспорюваного закону обмежує права та свободи представників національних меншин на навчання рідною мовою в комунальних навчальних закладах, порушує принцип юридичної визначеності як складової верховенства права і встановлює "дискримінаційні переваги за мовною ознакою та етнічним походженням.

На думку депутатів, цей закон суперечить окремим положенням Конституції україни, не узгоджується з нормами міжнародного права, а в ході його розгляду і прийняття парламентом не були дотримані необхідні процедури.

Також КС визнав конституційним закон про декомунізацію.

КС визнав конституційним розпуск Ради і призначення позачергових виборів.