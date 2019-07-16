Кожен третій дитячий табір порушує санітарні норми

Кількість дітей, які щорічно відпочивають у таборах, знижується із-за високої вартості путівок і низького рівня наданих послуг. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Як повідомила начальник Управління, з початку оздоровчої кампанії фахівці Держпродспоживслужби взяли участь у проведенні 9,9 тис. перевірок закладів оздоровлення та відпочинку дітей на предмет дотримання ними вимог санітарного законодавства.

"Порушення вимог санітарного законодавства встановлено майже на 3 тис. перевірених об'єктів - на кожному третьому обстеженому", - зазначила Алла Григоренко.

Найвищий відсоток порушень виявлено в Херсонській області (78%), Черкаській (50%), Житомирській (42%), Хмельницькій (48%), Харківській (47%), Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях по 38%.



Порушення стосувалися організації харчування дітей, недостатнього рівня гігієни персоналу, порушення технології приготування готових страв, порушення правил зберігання продуктів, відсутність документів на продукцію, відсутность маркування обладнання. Також в 201 закладі зафіксовано недостатнє укомплектування закладів медичним персоналом.



З метою приведення закладів до відповідних вимог посадовими особами Держпродспоживслужби надано 712 приписів і 52 розпорядження керівникам установ, накладено 43 штрафи, відсторонені від роботи 66 працівників, які не пройшли періодичний профілактичний медичний огляд, 10 разів проінформовані правоохоронні органи про порушення вимог санітарного законодавства.



Як повідомляли "Українські Новини", у Коблево госпіталізували 40 дітей через отруєння.



Також в таборі Одеської області масово отруїлися 46 дітей.