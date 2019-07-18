Де містяться нітрати і як захистити себе

Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. Більшість здорових людей не будуть мати проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Про це повідомляє МОЗ України.

Однак, якщо їх споживати з їжею або водою занадто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості і тоді перетворюються в нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.

На кількість нітратів у рослинах можуть впливати не тільки добрива, але й природні явища, які важко регулювати. А саме хімічний склад грунту або води для поливу, кількість світла, щільність посівів і навіть частина доби, коли збирали урожай.



"Поширена думка, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, зі своїми 60 мг на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті і столовому буряку. У середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Менше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани, зелений горошок", - йдеться в повідомленні.



ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини масою 60 кг.

Можна вживати менше овочів, фруктів і ягід з першого врожаю - нітратів у них все-таки може бути трохи більше.



Якщо знаєте про високий рівень нітратів у ґрунтових водах, можна обрізати ту частину овоча, яка може містити нітрати. Наприклад, в буряках потрібно відрізати верхню і нижню частину коренеплодів, в кабачків - шкірку, в огірках і редисці - відрізати хвостики і очистити від шкірки, в капусті варто позбутися від верхніх листків і не їсти качан. Кавуни, як і дині, найбільшу частину нітратів накопичують у недостиглих частинах м'якоті, прилеглої до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування.



Можна готувати овочі. Одним з ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.

Не потрібно купувати нітрат-тестери, тому що вони не працюють.

Треба пам'ятати, що овочі, фрукти і ягоди - це невід'ємна частина здорового харчування. Боятися нітратів і тому знижувати їх кількість в раціоні - зовсім не потрібно.



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