Какие витамины содержит кабачок и что из него приготовить

Лето - это время дешевых и вкусных овощей. Одним из таких овощей является кабачок. А чем он полезен и какие блюда из него можно делать, расскажут Українські Новини.

Кабачок происходит из северной Мексики, где изначально употребляли только его семена. В Европу он попал в 16 веке, где вначале выращивался в ботанических садах. В 18 веке итальянцы первыми стали использовать недозревшие кабачки в пищу.

Калорийность кабачка около 27 ккал на 100 грамм. Они богаты калием, железом, содержат органические кислоты, витамины С, РР, В1, В2, В6, а также каротин.

Молодые кабачки имеют наилучшие вкусовые качества и легко усваиваются. Кабачки можно добавлять в детское меню, в рацион питания больных, идущих на поправку, а также людей, страдающих от проблем с пищеварением.

Благодаря легкой усваиваемости и низкой калорийности кабачок является одним из самых популярных овощей в диетах для похудения. Очень часто встречается в блюдах средиземноморской кухни, самое известное из которых — рататуй. Фаршированные цветки кабачка популярны у жителей Прованса.

Из кабачков можно готовить пюре, супы, рагу, оладьи. Также их запекают в духовке и мультиварке, тушат и даже делают торты.



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