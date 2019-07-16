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16 липня 2019, вівторок, 16:01 10
Судова влада 2019-07-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Корупційна справа Ситника: Визначено суддя і дата розгляду адмінпротоколу

Корупційна справа Ситника: Визначено суддя і дата розгляду адмінпротоколу

Суддя Олексій Рижий. Фото: ВККС
Суддя Олексій Рижий. Фото: ВККС

Сарненський районний суд Рівненської області розгляне 25 липня адміністративний протокол, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Про це йдеться в розкладі справ на сайті суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 25 липня о 14:00 суд розгляне адміністративний протокол стосовно Ситника.

Він звинувачується в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків.

Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1 700 - 3 400 гривень).

Справа розглядатиме 30-річний суддя Олексій Рижий.

Він був призначений суддею на 5-річний термін в серпні 2016 року екс-Президентом Петром Порошенком

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію складений на Ситника через не декларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

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