Главный антикоррупционер Сытник отдыхал в элитных угодьях за счет бизнесмена Надейко, – СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отдыхал в элитных охотничьих угодьях, а счет за него оплачивал бизнесмен Николай Надейко.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телевизионном канале "1+1".

"Оказалось, что отдых для него был бесплатным. Почему-то за дорогой досуг рассчитывались другие. За него постоянно платил "товарищ" - Николай Надейко. Все секреты он изложил на допросе в Генпрокуратуре и лично подтвердил свои слова", - говорится в сюжете.

Общая сумма отдыха, по словам Надейко, составляла около 100 тыс. гривен за каждый визит. Сытник также пожелал получить от друга особое угощение - элитные сыры, колбасы, спиртное, а также прогулку по лесу на квадроциклах.

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"Сытник является моим другом, поэтому по его просьбе я ему способствовал в отдыхе. Он обращался ко мне и просил, чтобы я, например, привез" квадрики" покататься", - рассказал Надейко в Генпрокуратуре.

Журналисты программы "Гроші" задались вопросом, за что же бизнесмен так благодарит главного антикоррупционера, что готов выкладывать для его удовольствия серьезные суммы?

"К тому же это уже тянет на обвинения, ведь для чиновников принимать такие дорогие подарки - незаконно, а тем более незаконно не декларировать их", - отметили журналисты.

К сожалению, сам Артем Сытник отказался общаться с журналистами телеканала и не прокомментировал данную информацию. Расследование продолжается.