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28 мая 2019, вторник, 16:15 832
Судебная власть 2019-05-28T16:54:27+03:00
Українські Новини
Дело об элитном отдыхе Сытника передают в суд, – СМИ

Дело об элитном отдыхе Сытника передают в суд, – СМИ

Артем Сытник. Фото: Українське Фото
Артем Сытник. Фото: Українське Фото

Государственное бюро расследований (ГБР) уже в ближайшее время передаст дело об отдыхе директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника на базе в Ровенской области за счет других лиц в суд. Максимальный срок по этой статье - 5 лет (ст. 366-1, декларирование недостоверной информации).

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

ГБР готовится в ближайшее время передать дело Артема Сытника в суд. Руководитель НАБУ может сесть на 5 лет за незадекларированный элитный отдых, который оплачивали третьи лица.

Согласно обнародованному ранее протоколу допроса свидетеля отдыха директора НАБУ Артема Сытника на базе в Ровенской области Николая Надейко, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в угодье в Ровенской области 5 раз. За каждый такой отдых был якобы заплачено в среднем около 100 тыс. гривен. Платил за Сытника Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду и дорогие развлечения. Посредником между Сытником и Надейко выступал дядя последнего, Николай Клевак. Деликатесы и элитные напитки якобы поставлялись в обход официальной кухни, чтобы не осталось соответствующих чеков. Кроме того, якобы во время последнего отдыха гости разбили 2 квадроцикла стоимостью 8,5 тыс. долларов каждый, за которые также платил не Сытник, а спонсоры его отдыха.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также подтвердил эту информацию в комментариях СМИ: "Следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными. Поэтому сегодня его допросят также по этому поводу", - заявил Луценко.

Напомним, что адвокат Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что директор НАБУ Артем Сытник в ходе президентских выборов в США является "врагом Америки", и "оппонировал Трампу и работал на компанию Клинтон". В Украине уже ведется расследование Генпрокуратуры относительно возможного вмешательства Артема Сытника в выборы в США.

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