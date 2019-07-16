Завтра в Україні трохи потеплішає, проте майже всі області знову заллють дощі

17 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Закарпатті +20...+25 градусів.\r\nУ Карпатах вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.\r\nУ Моршині вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки в Сумській області невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів, у Вінницькій області +19...+24 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n16 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, грози, град і шквали охоплять майже всю Україну: рятувальники попередили про різке погіршення погоди.\r\nРаніше синоптик розповіла, коли різко зміниться погода.