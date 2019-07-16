Завтра в Україні трохи потеплішає, проте майже всі області знову заллють дощі

17 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Закарпатті +20...+25 градусів.

У Карпатах вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Моршині вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки в Сумській області невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+27 градусів, у Вінницькій області +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями дощ, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

16 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

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