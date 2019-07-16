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16 липня 2019, вівторок, 14:25 12
Суспільство 2019-07-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі через обстріл бойовиками житлових будинків поранені двоє чоловіків

На Донбасі через обстріл бойовиками житлових будинків поранені двоє чоловіків

На Донеччині через обстріл бойовиками житлових будинків були поранені два місцевих жителя. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Так, повідомляється, що в результаті обстрілу постраждали жителі Докучаєвська і Горлівки.

Наголошується, що в окупованому Докучаєвську на вул. Ватутіна, 3 46-річний місцевий житель вийшов на балкон своєї квартири, розташованої на 3-му поверсі. У цей момент в його праве стегно потрапила куля, чоловіка госпіталізували. Медики повідомляють, що він втратив багато крові, його вдалося врятувати.

Також відомо, що в Горлівці 44-річний чоловік знаходився у дворі. У цей момент пролунало кілька вибухів. Коли його мати вибігла на вулицю, то помітила, що її син поранений. Чоловіка госпіталізували і встановили, що він отримав осколкове поранення передпліччя.

Як повідомляли Українські Новини, мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло і знеструмив будинки мирного населення.

Раніше бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки.

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