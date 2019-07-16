На Донбасі через обстріл бойовиками житлових будинків поранені двоє чоловіків

На Донеччині через обстріл бойовиками житлових будинків були поранені два місцевих жителя. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.\r\nТак, повідомляється, що в результаті обстрілу постраждали жителі Докучаєвська і Горлівки.\r\nНаголошується, що в окупованому Докучаєвську на вул. Ватутіна, 3 46-річний місцевий житель вийшов на балкон своєї квартири, розташованої на 3-му поверсі. У цей момент в його праве стегно потрапила куля, чоловіка госпіталізували. Медики повідомляють, що він втратив багато крові, його вдалося врятувати.\r\nТакож відомо, що в Горлівці 44-річний чоловік знаходився у дворі. У цей момент пролунало кілька вибухів. Коли його мати вибігла на вулицю, то помітила, що її син поранений. Чоловіка госпіталізували і встановили, що він отримав осколкове поранення передпліччя.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, мінометний обстріл під Луганськом пошкодив житло і знеструмив будинки мирного населення.\r\nРаніше бойовики з БМП обстріляли житлові квартали Мар'їнки.