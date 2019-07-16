підписатися на розсилку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 липня 2019, вівторок, 13:33 7
Кабмін 2019-07-16T13:33:24+03:00
Українські Новини
Розенко отримав зарплату за червень в два рази більше, ніж за травень

Розенко отримав зарплату за червень в два рази більше, ніж за травень

Павло Розенко. Фото: Facebook/Павло Розенко
Павло Розенко. Фото: Facebook/Павло Розенко

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, який за травень отримав 40 637 гривень, за червень склала 88,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Розенко було нараховано за червень 88 627 гривень, з них посадовий оклад склав 17 000 гривень, надбавка за вислугу років - 8 500 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 450 гривень, індексація - 722 гривні, премія - 3 910 гривень, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 44 045 гривень.

Сума утриманих податків склала 17 282 гривні.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 71 345 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Розенко вніс у декларацію за 2018 рік дорогий подарунок від матері і доходи колишньої дружини, серед яких: будинок за 1 млн гривень і земельну ділянку за 205 тис. гривень в селі Погреби Броварського району Київської області.


Тим часом Розенко поповнив список партії "Європейська Солідарність". Всього партія подала список з 50 кандидатів на вибори в Раду.

Більше новин про: Павло Розенко зарплата чиновників

Архів
Новини
У Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання 14:08
Льовочкін обіцяє реальну децентралізацію після виборів 14:06
Зеленський нагородив орденом
Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу 14:00
В рамках Presszvanie пройшов спільний турнір з преферансу та покеру серед журналістів 14:00 Прес-реліз
Гроші на українську медицину були завжди, не було політичної волі їх використати за призначенням, - Дубіль 13:55
більше новин
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Ціни на яблука найнижчі за 3 роки, Україна готується до рекордного експорту 22:02
Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром, - ЗМІ 17:13
Кандидатом на посаду постпреда України в ЄС є Володимир Литвин, - ЗМІ 11:05
Авто з кортежу Зеленського.
Авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям 23:15 Доповнено
більше новин
Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає 22:02
Місце смертельної аварії.
Голова полтавського відділення "Слуги народу" Сердюков виїхав на зустрічну смугу, загинула дівчина 22:38
Суперечливий закон про українську мову набув чинності 08:00
Російські військові змусили 70-річного жителя Донецька йти замінованим полем 19:34
Притула обіцяє "стібати" Зеленського в своєму гумористичному шоу 11:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok