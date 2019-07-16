Розенко отримав зарплату за червень в два рази більше, ніж за травень

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, який за травень отримав 40 637 гривень, за червень склала 88,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Розенко було нараховано за червень 88 627 гривень, з них посадовий оклад склав 17 000 гривень, надбавка за вислугу років - 8 500 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 450 гривень, індексація - 722 гривні, премія - 3 910 гривень, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань - 44 045 гривень.

Сума утриманих податків склала 17 282 гривні.

Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 71 345 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Розенко вніс у декларацію за 2018 рік дорогий подарунок від матері і доходи колишньої дружини, серед яких: будинок за 1 млн гривень і земельну ділянку за 205 тис. гривень в селі Погреби Броварського району Київської області.



Тим часом Розенко поповнив список партії "Європейська Солідарність". Всього партія подала список з 50 кандидатів на вибори в Раду.