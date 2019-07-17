Зубко в червні отримав меншу зарплату, ніж його заступники

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за червень склала 43,1 тис. гривень, його заступників, які в березні отримали премії по 100 тисяч гривень - від 49,8 тис. до 66,3 тис. гривень, тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства - 70,3 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на запити Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Зубко в червні, склала 43 148 гривень, з них посадовий оклад - 8 779 гривень, надбавка за вислугу років - 2 107 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 463 гривень, індексація - 413 гривень, премія - 7 803 гривні, відпускні - 9 673 гривні, відрядження - 6 909 гривень.\r\nСума утриманих коштів склала 18 914 гривень.\r\n\r\n\r\nФактична сума коштів, отримана Зубко, склала 24 234 гривні.\r\nЗарплата першого заступника міністра В'ячеслава Негоди склала 66,3 тис. гривень, заступників Едуарда Кругляка - 53,3 тис. гривень, Льва Парцхаладзе - 54,4 тис. гривень, Тараса Токарського - 49,8 тис. гривень та в.о. держсекретаря Ігоря Корхового - 70,3 тис. гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зубко отримав половину травневої зарплати через податки і благодійні внески.Раніше Зубко заявив, що не буде брати участь у парламентських виборах.