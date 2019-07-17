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17 липня 2019, середа, 07:30 13 Документ
Кабмін 2019-07-17T10:00:02+03:00
Українські Новини
Зубко в червні отримав меншу зарплату, ніж його заступники

Зубко в червні отримав меншу зарплату, ніж його заступники

Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду
Геннадій Зубко. Фото: прес-служба Мінрегіонбуду

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за червень склала 43,1 тис. гривень, його заступників, які в березні отримали премії по 100 тисяч гривень - від 49,8 тис. до 66,3 тис. гривень, тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства - 70,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на запити Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Зубко в червні, склала 43 148 гривень, з них посадовий оклад - 8 779 гривень, надбавка за вислугу років - 2 107 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 463 гривень, індексація - 413 гривень, премія - 7 803 гривні, відпускні - 9 673 гривні, відрядження - 6 909 гривень.

Сума утриманих коштів склала 18 914 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Зубко, склала 24 234 гривні.

Зарплата першого заступника міністра В'ячеслава Негоди склала 66,3 тис. гривень, заступників Едуарда Кругляка - 53,3 тис. гривень, Льва Парцхаладзе - 54,4 тис. гривень, Тараса Токарського - 49,8 тис. гривень та в.о. держсекретаря Ігоря Корхового - 70,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Зубко отримав половину травневої зарплати через податки і благодійні внески.

Раніше Зубко заявив, що не буде брати участь у парламентських виборах.

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