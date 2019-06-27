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27 июня 2019, четверг, 06:42 353 Документ
Кабмин 2019-06-27T08:30:03+03:00
Українські Новини
Зубко получил на руки половину майской зарплаты из-за налогов и благотворительных взносов

Зубко получил на руки половину майской зарплаты из-за налогов и благотворительных взносов

Геннадий Зубко. Фото: пресс-служба Минрегионстроя
Геннадий Зубко. Фото: пресс-служба Минрегионстроя

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за май составила 43,9 тыс. гривен, его заместителей, которым в марте начислили по 100 тыс. гривен премии, - от 52,4 тыс. до 68,2 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 50,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Зубко в мае, составила 43 942 гривны, из них должностной оклад - 12 887 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 093 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 954 гривны, индексация - 560 гривен, премия - 6 571 гривну, командировочные - 6 644 гривны, отпускные - 3 234 гривны.

Сумма удержанных средств составила 19 069 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 24 874 гривны.

Зарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 60,6 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 53,3 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 52,4 тыс. гривен, Тараса Токарского - 68,2 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 50,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зубко заявил, что не будет участвовать в выборах Верховной Рады.

Доход вице-премьера за прошлый год составил 1 567 246 гривен.

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