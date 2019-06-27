Зубко получил на руки половину майской зарплаты из-за налогов и благотворительных взносов

Заработная плата вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за май составила 43,9 тыс. гривен, его заместителей, которым в марте начислили по 100 тыс. гривен премии, - от 52,4 тыс. до 68,2 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 50,4 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответах секретариата Кабинета Министров и Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на запросы Українських Новин.\r\nСумма средств, начисленная Зубко в мае, составила 43 942 гривны, из них должностной оклад - 12 887 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 093 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 954 гривны, индексация - 560 гривен, премия - 6 571 гривну, командировочные - 6 644 гривны, отпускные - 3 234 гривны.\r\nСумма удержанных средств составила 19 069 гривен.\r\n\r\nФактическая сумма средств, полученная Зубко, составила 24 874 гривны.\r\nЗарплата первого заместителя министра Вячеслава Негоды составила 60,6 тыс. гривен, заместителей Эдуарда Кругляка - 53,3 тыс. гривен, Льва Парцхаладзе - 52,4 тыс. гривен, Тараса Токарского - 68,2 тыс. гривен и врио госсекретаря Игоря Корхового - 50,4 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Зубко заявил, что не будет участвовать в выборах Верховной Рады. \r\nДоход вице-премьера за прошлый год составил 1 567 246 гривен.