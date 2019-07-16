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16 липня 2019, вівторок, 12:21 12
Суспільство 2019-07-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні безробітних в три рази більше, ніж вакансій

В Україні безробітних в три рази більше, ніж вакансій

Робота, вакансії. Фото: segodnya.ua
Робота, вакансії. Фото: segodnya.ua

Станом на 1 липня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 287,1 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій у червні становила 93,2 тис. (3 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, в травні в Україні стало менше безробітних, однак ваканский було на третину менше, ніж безробітних.

Раніше, на 1 травня 2019 року, в Державній службі зайнятості було зареєстровано 311,4 тис. безробітних.

Також з 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.

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