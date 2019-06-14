В мае в Украине стало меньше безработных

По данным Госстата, по состоянию на 1 июня 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 300,9 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в мае составило 96,2 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, на 1 мая 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 311,4 тыс. безработных.

Ранее эксперты прогнозировали сезонное снижение уровня безработицы, которое связано с увеличением предложения сезонной работы, а также ростом свободных вакансий из-за продолжающейся трудовой миграции.

В прошлом году по сравнению с 2017 годом безработица среди населения в возрасте 15-70 лет снизилась на 0,6 процентных пункта до 9,3%.

Тем временем пособие по безработице выросло. С 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.