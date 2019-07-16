ДБР затримало запорізьких Сбушників, які вимагали хабарі у іноземців

Начальник сектору контррозвідки СБУ в Запорізькій області та його підлеглий вимагали та отримували неправомірну вигоду від іноземців, які проживають на території області. Про це повідомляє перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко Facebook.

"Власне, джерелом їх (співробітників СБУ, - ред.) доходу були іноземні громадяни, у яких закінчився термін дії тимчасового дозволу на проживання в Україні. За те, що не скасують дозвіл і не повідомлять у Державну міграційну службу, силовики вимагали по 2 тисячі доларів хабара", - написала Варченко в пості.

Затримані начальник сектору контррозвідки СБУ в Запорізькій області та його підлеглий. Фото: Facebook/Ольга Варченко

Вона також зазначила, що в цій схемі брав участь іноземець, який отримав громадянство України. Він створив щось на зразок діаспори, яка допомагала новоприбулим оформляти документи, знімати житло і вирішувати інші нагальні питання. Саме він і був інформатором працівників СБУ - регулярно подавав їм списки тих, у кого закінчувалося навчання в запорізьких ВНЗ, закінчувався термін дії виду на проживання, або тих, хто оформляв шлюби для отримання українського громадянства.

Держбюро розслідувань вже завершило досудове слідство у цій справі. Перед законом правоохоронці будуть відповідати за ч. 3 статті 368 Кримінального Кодексу України.



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