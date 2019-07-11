Афера на 255 млн гривен: ГБР расследует закупку Минобороны пластиковой посуды и дизтоплива у одной и той же фи

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту закупки Министерством обороны дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы за 254,7 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в апреле текущего года ГБР открыло уголовное производство по факту злоупотреблений чиновников Минобороны при проведении госзакупок.

Из материалов уголовного производства усматривается, что ООО «Боюр-Постач» получало подряды Министерства обороны исключительно по поставке одноразовой посуды в воинские части по завышенным ценам.

В частности, стаканы одноразовые пластиковые поставлялись общей стоимостью 16,8 млн гривен, ложки столовые одноразовые пластиковые общей стоимостью 17,6 млн гривен и тарелки пластиковые одноразовые - 35,3 млн гривен.

По другим лотам на закупку одноразовой посуды Министерство обороны заключило договоры с ООО "Комплекс "Рико", которое связано с ООО "Боюр-Постач".

В тендерных предложениях было указано, что "Боюр-Постач" предлагает одноразовую посуду сумского производителя «Андрекс».

На сайте этой фирмы размещен прайс-лист, согласно которому пластиковые ложки стоят 26 копеек, а мелкие тарелки диаметра 205 мм - 46 копеек, то есть почти на 20% дешевле чем в предложении "Боюр-Постач".

Указанное свидетельствует о завышении стоимости одноразовой посуды, поставляемый в воинские части на общую сумму более 8 млн гривен с целью их дальнейшего присвоения.

"Кроме того установлено, что ООО «Боюр-Постач» имеет признаки фиктивности и созданное должностными лицами Министерства обороны Украины, в частности, директором Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (Владимиром Гулевичем), - сказано в материалах суда.

Следствие считает, что за денежное вознаграждение должностные лица Министерства оборонырешают вопрос о победе тех или иных субъектов хозяйственной деятельности в процедурах закупки, проводимых департаментом госзакпок.

Также, Министерство обороны в лице директора департамента Гулевича 11 марта текущего года по результатам тендера заказало у ООО «Боюр-Постач» дизельного топлива на 185 млн гривен.

Согласно условиям договора, компания обязывалась поставить на армейские склады 6 780 тонн дизельного топлива по 27 270 гривен за тонну, что на 3,2% выше средней цены дизельного топлива.

"Боюр-Постач" впервые получил подряд на поставку горючего и торги прошли без конкуренции, потому что больше никто не заявлялся на тендер.

Правоохранители считают, что фирма подделала документы для участия в тендере.

Также установлено, что интересы фиктивной фирмы лоббирует депутат Черниговского горсовета - друг основателя компании "Комплекс "Рико" Игоря Романенко.

Правоохранители допросили директора "Боюр-Постач" и тот подтвердил, что фирма является фиктивной.

Суд по ходатайству военной прокуратуры арестовал все средства на счетах фирм "Боюр-Постач" и "Комплекс "Рико".

Как сообщали Українськi Новини, полиция подозревает руководство завода "Меридиан", изготавливающего беспилотные авиационные комплексы для армии, в завладении 22 млн гривен.