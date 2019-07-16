В Індії заповнений людьми атракціон обрушився з висоти, є загиблі

У місті Ахмедабад (Індія) в парку розваг сталася аварія маятникового атракціону, в результаті якої загинули дві людини, а ще 29 постраждали. Про це повідомляє Daily Mail Online.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася 14 липня. Атракціон зламався під час роботи, коли в ньому перебували люди, і частина з ними звалилася на землю.\r\nНаголошується, що двоє людей - у віці 22 і 24 років загинули. З 29 троє постраждалих у критичному стані.\r\nПравоохоронці розслідують усі обставини події.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Кирилівці ланцюгова карусель з людьми "зависла" на висоті.\r\nРаніше в Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно.