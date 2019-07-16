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16 липня 2019, вівторок, 11:50 16
Азія 2019-07-16T14:00:03+03:00
Українські Новини
В Індії заповнений людьми атракціон обрушився з висоти, є загиблі

В Індії заповнений людьми атракціон обрушився з висоти, є загиблі

У місті Ахмедабад (Індія) в парку розваг сталася аварія маятникового атракціону, в результаті якої загинули дві людини, а ще 29 постраждали. Про це повідомляє Daily Mail Online.

Так, повідомляється, що аварія сталася 14 липня. Атракціон зламався під час роботи, коли в ньому перебували люди, і частина з ними звалилася на землю.

Наголошується, що двоє людей - у віці 22 і 24 років загинули. З 29 троє постраждалих у критичному стані.

Правоохоронці розслідують усі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, у Кирилівці ланцюгова карусель з людьми "зависла" на висоті.

Раніше в Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно.

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