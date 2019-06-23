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23 июня 2019, воскресенье, 17:09 152
Происшествия 2019-06-23T17:17:18+03:00
Українські Новини
В Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно

В Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно

В Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info
В Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info

.В Днипре в парке Глобы на колесе обозрения провалилось дно.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, пишет Dnepr.Info.

По их словам, во время того, как это произошло, аттракцион функционировал, и на нем были люди. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Также отмечается, что после инцидента аттракцион простоял на месте около получаса, после чего продолжил свою работу.

По информации издания, у одной кабинки нет и нижней, и верхней части, еще одна рядом – также без верхней части. Однако, аттракцион работает, билеты на него продают.

Что касается аварийных кабинок, то людей в них не размещают.

В Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.infoВ Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info

В Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.infoВ Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.

Кроме того, в Харькове с аттракциона упал восьмилетний мальчик.

Также в Харькове от удара током погибла 17-летняя девушка-оператор батута. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Больше новостей о: Аттракцион Парк развлечений колесо обозрения

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