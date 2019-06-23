В Днипре в кабинке на колесе обозрения провалилось дно

.В Днипре в парке Глобы на колесе обозрения провалилось дно.\r\nОб этом в соцсетях сообщают очевидцы, пишет Dnepr.Info.\r\nПо их словам, во время того, как это произошло, аттракцион функционировал, и на нем были люди. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Также отмечается, что после инцидента аттракцион простоял на месте около получаса, после чего продолжил свою работу.\r\nПо информации издания, у одной кабинки нет и нижней, и верхней части, еще одна рядом – также без верхней части. Однако, аттракцион работает, билеты на него продают.\r\nЧто касается аварийных кабинок, то людей в них не размещают.\r\nВ Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info\r\nВ Днепре на колесе обозрения провалилось дно. Фото: dnеpr.info\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб.\r\nКроме того, в Харькове с аттракциона упал восьмилетний мальчик.\r\nТакже в Харькове от удара током погибла 17-летняя девушка-оператор батута. От полученных повреждений она скончалась на месте.