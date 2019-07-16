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16 липня 2019, вівторок, 10:49 12
Lifestyle 2019-07-16T10:49:07+03:00
Українські Новини
Місячне затемнення з 16 на 17 липня: астролог дала прогноз для знаків зодіаку

Місячне затемнення з 16 на 17 липня: астролог дала прогноз для знаків зодіаку

Місячне затемнення. Фото: pixabay
Місячне затемнення. Фото: pixabay

Затемнення відбудеться 16 липня в повний місяць у знаку Козеріг.

Місяць у Козерозі буде в з'єднанні з Плутоном, який символізує трансформацію, в'янення всього непотрібного, руйнування старого життя, і сильний потік енергії, яки дає масштабне зростання в соціумі і роботі. Про це повідомляє астролог Рената Раєвська на своїй сторінці в Facebook.

"Найкраща порада, яку можна дати на найближчий рік - з повною відповідальністю перестати порівнювати і озиратися. Якщо у вас є абсолютно непотрібна звичка все порівнювати: житлову площу, своїх партнерів, своє життя, зі своїм колишнім життям або з життям інших - ви загрузнете в своїх проблемах, які будуть виходити з голови. Оглядаючись на те, як було раніше - не має жодного мотиваційного підґрунтя", - сказала астролог.

Раєвська зазначила, що читати гороскоп потрібно без побоювання і страху, в ньому написано те, від чого можна позбутися в житті. По ходу того, як Місяць буде наповнюватися до свого повного місяця, обставини будуть загострюватися, і, в момент затемнення стартує початок визволення.

Овен

Постійна потреба в грошах. Почуття, що придбати потрібно багато, а можливості на все немає. Підвішений стан, постійна зміна роботи, неможливість знайти хорошу пропозицію.

Телець

Самотність, почуття непотрібності. Думки про те, що ви є тільки самі у себе. Порожнеча, яку нічим заповнити. Почуття, що сенс життя ніколи не стане ясним.

Близнюки

Нервуючі обставини. Постійний скажений ритм життя, який не виправдовує очікування.

Рак

Збитки і не повернені борги. Постійні прагнення до чогось високого, бажання бути надмірно багатим, фрустрація.

Лев

Неможливість знайти партнера. Постійний спустошуючий досвід як у самих відносинах, так і в сексуальному досвіді. Неможливість завагітніти.

Діва

Невдалі пошуки себе в талантах. Неможливість реалізувати ідеї. Відсутність мотивації, постійні проблеми.

Ваги

Невдачі в сім'ї. Склоки і поділ всього, що стосується матеріальних благ. Неможливість створити сприятливу атмосферу для кожного з членів сім'ї.

Скорпіон

Жорстке самобичування, неповага до власної праці, знецінення себе як особистості.

Стрілець

Вічні сварки з оточуючими. Повне нерозуміння вас як особистості оточуючими.

Козеріг

Підвищений рівень тривожності по відношенню до своєї зовнішності. Небажання прийняти обставини і себе у тому вигляді, в якому це є.

Водолій

Відсутність взаєморозуміння з колегами. Неможливість знайти свою хвилю розвитку.

Риби

Повне занурення у свої мрії глобального характеру. Відсутність розуміння того як має бути, і розвиватися все у вашому житті.


Нагадаємо, раніше астролог розповіла, як місячне затемнення впливає на поведінку людей.

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