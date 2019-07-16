Спускали своїми силами: в Кирилівці ланцюгова карусель з людьми "зависла" на висоті

В популярному курортному селищі Кирилівка Запорізької області під час катання на атракціоні "ланцюгова карусель" на висоті понад 20 метрів застрягли відпочиваючі. Про це повідомляють користувачі соціальної мережі Instagram.\r\nТак, повідомляється, що люди провисіли в повітрі близько години.\r\nКрім того, наголошується, що прибулі за викликом співробітники ДСНС заявили, що не мають установку необхідної висоти. Співробітникам атракціону довелося своїми силами спускати людей.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nТем временем на элитном курорте Кирилловка, люди час провисели в воздухе. Мамы кричали и истерили, а ГСЧС ответило что такой вышки у них нет. В итоге людей кое как спустили. #запоріжжя #запорожье\r\nПубликация от Это Запорожье (@its_zp) 15 Июл 2019 в 12:34 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Дніпрі в кабінці на колесі огляду провалилося дно.\r\nРаніше в Одеській області чоловік зірвався з каруселі і загинув.