В Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб

Вчера в Белгород-Днестровском произошла трагедия. Поздно вечером, катаясь на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости, погиб 42-х летний мужчина. По имеющейся информации, житель села Шабо. Об этом сообщает Бессарабия Информ.

Мужчина сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Также, как сообщают свидетели, трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям. Предварительно известно, что трагедию квалифицируют по статье 275 УК Украины — нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.