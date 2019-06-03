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03 июня 2019, понедельник, 16:56 32
Происшествия 2019-06-03T16:56:17+03:00
Українські Новини
В Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб

В Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб

Вчера в Белгород-Днестровском произошла трагедия. Поздно вечером, катаясь на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости, погиб 42-х летний мужчина. По имеющейся информации, житель села Шабо. Об этом сообщает Бессарабия Информ.

Мужчина сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Также, как сообщают свидетели, трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям. Предварительно известно, что трагедию квалифицируют по статье 275 УК Украины — нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове с аттракциона упал 8-летний мальчик.

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