Українські морпорти збільшили перевалку вантажів на 13% за 6 місяців

У січні-червні 2019 року порівняно з аналогічними періодом 2018 року морські порти збільшили переробку вантажів на 13%, або на 8,4 млн тонн до 72,2 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів, передають Українські Новини.

Обсяг перевалки зернових в 1-му півріччі збільшився на 35% до 25 млн тонн, обсяг перевалки руди - на 26,6% до 16,5 млн тонн.

"Значним - на 392 тис. тонн - виявилося збільшення обробки хімічних і мінеральних добрив (сипучих - на 16,9%, фасованих - майже в 5 разів). Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: +72 тис. TEU (+ 18,4%) за перше півріччя 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року", - наголошується в повідомленні.

У порівнянні з 1-м півріччям 2018 року експорт української продукції через морпорти виріс на 20%.

При цьому переробка імпортних вантажів збільшилася на 0,4%, переробка транзитних вантажів скоротилася на 14,9%.

Лідерами по перевалці є 4 порти, які забезпечили обробку понад 87% всього обсягу вантажів протягом останніх шести місяців: "Південний" (23,4 млн тонн), Миколаївський морпорт (15,3 млн тонн), "Чорноморськ" (12,3 млн тонн) і Одеський морпорт (12,1 млн тонн).

Повідомляється, що за 6 місяців поточного року морпорти обробили 5694 суден, що на 2,6% або 154 одиниці менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше суден пропрацювали в Ізмаїльському морпорту (1816 одиниць), Миколаївському морпорту (876 одиниць) і порт "Чорноморськ" (809 одиниць).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розкритикував роботу Одеського морпорту.

Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2,6 млн за п'ять місяців.