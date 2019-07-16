У "Слузі народу" розповіли, коли планують відкрити нову Раду

У партії "Слуга народу" мають намір відкрити роботу нової Верховної Ради раніше запланованого терміну. Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив керівник штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

"Ми б хотіли почати роботу нової Верховної Ради вже з розумінням, як і з ким ми її формуємо. Рада повинна відкритися максимум 9 вересня, але ми будемо робити це раніше", - розповів Корнієнко.

Так, Корнієнко зазначив, що перше засідання нового парламенту має відбутися ще влітку.

Всі заяви лідерів інших партій про те, що вони готові увійти в коаліцію з "Слугою народу" Корнієнко розцінює, як використання рейтингу президентської політсили.

"В українській політиці були випадки, коли за останній тиждень хтось набирав дуже багато, як "Свобода" у 2012-му, той ж Смешко на президентських виборах. Тому щоб так не вийшло, що ми з кимось домовилися, а інші результати, про це (створення коаліції) поки рано говорити", - сказав відзначив Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу", з трьох сторін буде оцінювати гідних партії.

Раніше Корнієнко очолив виборчий штаб політичної партії "Слуга народу".