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16 липня 2019, вівторок, 09:13 17
Верховна Рада і партії 2019-07-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, коли планують відкрити нову Раду

У "Слузі народу" розповіли, коли планують відкрити нову Раду

Олександр Корнієнко. Фото: Главком
Олександр Корнієнко. Фото: Главком

У партії "Слуга народу" мають намір відкрити роботу нової Верховної Ради раніше запланованого терміну. Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив керівник штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

"Ми б хотіли почати роботу нової Верховної Ради вже з розумінням, як і з ким ми її формуємо. Рада повинна відкритися максимум 9 вересня, але ми будемо робити це раніше", - розповів Корнієнко.

Так, Корнієнко зазначив, що перше засідання нового парламенту має відбутися ще влітку.

Всі заяви лідерів інших партій про те, що вони готові увійти в коаліцію з "Слугою народу" Корнієнко розцінює, як використання рейтингу президентської політсили.

"В українській політиці були випадки, коли за останній тиждень хтось набирав дуже багато, як "Свобода" у 2012-му, той ж Смешко на президентських виборах. Тому щоб так не вийшло, що ми з кимось домовилися, а інші результати, про це (створення коаліції) поки рано говорити", - сказав відзначив Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу", з трьох сторін буде оцінювати гідних партії.

Раніше Корнієнко очолив виборчий штаб політичної партії "Слуга народу".

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