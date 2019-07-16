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16 липня 2019, вівторок, 08:24 7
Силові структури 2019-07-16T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі під час обстрілу загинув український військовий, знищений один бойовик

На Донбасі під час обстрілу загинув український військовий, знищений один бойовик

ООС. Фото: Міноборони
ООС. Фото: Міноборони

У понеділок, 15 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 17 разів порушили "режим тиші". Під час бойових дій загинув один український військовий, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військ були обстріляні 4 рази, в районі "Схід" - 13 разів.

Також наголошується, що 6 разів противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм і 82 мм, артилерійські системи калібру 122 мм. Також бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними штабу ООС, 15 липня під час обстрілу загинув один військовослужбовець і троє отримали поранення.

Крім того, за даними розвідки, один бойовик був знищений і один поранений.

З початку поточної доби противник 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили двох воїнів ЗСУ при мінометних та гранатометних обстрілах.

Раніше проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, в результаті чого пошкоджено декілька будинків.

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