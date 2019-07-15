Письменник Курков пропонує переселити міністерства в поїзди для виїзду в проблемні місця

Письменник Андрій Курков пропонує переселити міністерства поїзда для виїзду в проблемні місця.

Про це він написав у блозі на платформі видання Новий час.

На його думку, щоб йти в ногу з новими віяннями і одночасно підтримувати існуючу інфраструктуру всю систему державної влади необхідно "накласти" на можливості Укрзалізниці.

"Роботи по поліпшенню України належить безліч, вона вимагає максимальної мобільності. Тому міністерства не можуть розташовуватися в якомусь одному конкретному місті і будівлі. Вони повинні бути максимально мобільні і здатні в будь-який момент виїхати на рішення чергової термінової проблеми. Тому кожне міністерство має бути поїздом, в якому кожному департаменту виділяється окремий вагон, а найважливішим департаментам — два", - вважає письменник.

На думку Куркова, такі "мобільні" міністерства потрібно винести за межі Києва.

"Спеціальне депо, яке особливо охороняється, в якому будуть в рідкісні хвилини затишшя стояти ці міністерства-поїзда, має бути винесене за межі Києва і перебувати поруч з великим залізничним вузлом. Державні службовці повинні працювати і жити на" казарменому "положенні, маючи в своєму розпорядженні свою нижню або верхню полицю і місце для багажу. Міністерству оборони я б виділив кілька складів, включаючи бронепоїзд для головнокомандувача. Макет такого бронепоїзда можна попросити у Кім Чен Ина. А ось різні склади Міністерства оборони можна розставити біля різних залізничних вузлів, щоб збити з пантелику супротивника. Для бронепоїзда треба побудувати підземне депо. У мирний час бронепоїзд можна здавати в оренду для весільних подорожей дітей чесних олігархів і чесних політиків, а також для ювілеїв чесних державних службовців вищого рангу. Для цього треба передбачити в бронепоїзді додатковий вагон зі сценою і столами ", - написав Курков.

На його думку, це дозволить скоротити кількість держслужбовців центральних органів влади раз в двадцять-тридцять разів, а ті, хто не поміщається в своєму профільному поїзді, повинні бути звільнені або переведені у фрілансери. За ефективністю роботи держслужбовців повинні спостерігати коменданти поїздів і в разі виявлення недбалого ставлення до реформування країни помічені в цьому повинні бути негайно зсажені з поїзда.

"За допомогою фото- та відео-фіксації моменти висадки недбайливих держслужбовців з поїзда на ходу повинні бути автоматично спрямовані в смартфони всіх громадян України і в смартфони іноземних дипломатів, які працюють в нашій країні. Кожен повинен розуміти міру своєї відповідальності за майбутнє України і повинен триста разів подумати перш, ніж брати участь в конкурсі на заміщення посади генерального прокурора після п'яти років стажу роботи в дитячому садку або перш, ніж йти на парламентські вибори без досвіду, бажання працювати і достатніх знань", - написав Курков.

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