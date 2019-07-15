Порошенко летить до Страсбурга, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його немає

Петро Порошенко відбуває до Страсбурга, де відбудуться вибори Президента Єврокомісії, незважаючи на те, що його завтра, о 9:30 чекають в Держбюро розслідувань на допит. Про це повідомляють "Вести".

Петро Порошенко виклик на допит проігнорує, про що заздалегідь повідомила прес-служба його партії "Європейська Солідарність". Там повідомили: "станом на 12 липня лідер партії, Петро Порошенко, не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів", а також уточнили, що в зазначений час екс-президента зовсім не буде в Києві. "Графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбурга (Франція), оскільки саме в ці дні Європейський парламент буде обирати керівництво Європейського Союзу".

"Вести" додзвонилися в прес-службу Європейського парламенту, де нам повідомили: прізвище Петра Порошенка відсутня в графіку офіційних заходів. "Його зустрічей немає в офіційному графіку, хоча у нього будуть всі можливості зустрітися з політичними групами. Що точно можемо сказати, що він не в списку. Зазвичай запрошує гостей голова Європейського парламенту, також вони можуть бути запрошені політичними групами. В даному випадку це могла б бути група членів Європарламенту по зв'язках з Україною, але поки що вона не створена", - сказали "Вістям" в офісі глави начальника Відділу прес-служби Європарламенту, Марджорі Ван Ден Бреке.

уществует кілька механізмів, які можуть забезпечити присутність Петра Порошенка на високому заході. Перший, власне, назвали в самому Європарламенті: запрошення офіційними особами. Другий - отримання запрошення від громадських рад при поважних міжнародних організаціях та інститутах. Нарешті, третій спосіб "впровадження" передбачає високий статус самого прохача.

Візит Порошенка в Страсбург припадає на "не-топовий" з точки зору порядку день, в порядку якого значаться розгляд таких актуальних для України питань, як "гуманітарна допомога Середземноморського регіону" і "зони чистого повітря в містах ЄС". Де і з ким саме екс-президент має намір здійснювати "ряд зустрічей" щодо заявленої проблематики (продовження політики санкцій проти ЄС, формування спостережної комісії ЄС з моніторингу порушення прав татар в Криму) - невідомо.

Нагадаємо, що раніше ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського.

ДБР вважає політичним тиском пікет прихильників Порошенкf під своїм офісом.