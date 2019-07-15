"112 Україна" скасував показ скандального фільму Стоуна, через який обстріляли телеканал

Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму "Нерозказана історія України" американського кінорежисера Олівера Стоуна, прем'єра якого була запланована на 16 липня, і через який 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю "112 Україна". \r\nПро це йдеться в заяві каналу, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що дане рішення було прийнято у відповідності з рекомендацією міжнародної редакційної ради через можливі санкції до телеканалу, можливе відкриття кримінальних справ за анонсування стрічки Стоуна, а також в цілях безпеки журналістів телеканалу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 липня поліція почала розслідувати як терористичний акт постріл з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна".\r\nТим часом знайшли гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".\r\nЗгідно анонсу каналу, у фільмі піднімаються аспекти "Революції гідності", війни на Донбасі, втручання України в американські вибори 2016 року, захоплення українських моряків біля Керченської протоки і інших важливих сторінок історії останніх років.