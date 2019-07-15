Курс гривні на міжбанку знизився після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 7 коп. в понеділок зміцнився на 3 коп. до 25,80 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,76-25,80 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,73-25,76 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,79-25,82 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,93% з 27,72 UAH\/USD до 25,80 AH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH\/USD до 28,07 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро впали в ціні після вихідних\r\nГривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.