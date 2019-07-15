Курс гривні на міжбанку знизився після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 7 коп. в понеділок зміцнився на 3 коп. до 25,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,76-25,80 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,73-25,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,79-25,82 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,93% з 27,72 UAH/USD до 25,80 AH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, за 2017 рік курс гривні на міжбанку знизився на 3,27% з 27,18 UAH/USD до 28,07 UAH/USD.

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Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.