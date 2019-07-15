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15 липня 2019, понеділок, 19:17 7
Вибори 2019-07-15T20:16:25+03:00
Українські Новини
Суд остаточно відмовив Шарію в реєстрації у депутати

Суд остаточно відмовив Шарію в реєстрації у депутати

Верховний суд визнав законним рішення Цвк про скасування реєстрації блогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати. Про це повідомляє прес-служба суду в понеділок, 15 липня.

"Суд першої інстанції, приймаючи рішення про відмову в задоволенні позову, виходив з того, що підставою для вирішення питання про скасування реєстрації позивача кандидатом у депутати є лист СБУ, в якому була вказана додаткова інформація за останнім місцем проживання Шарія А. А., а саме те, що позивач 24 січня 2012 року виїхав за межі України і після цього на територію України не в'їжджав. Верховний суд погодився з цим рішенням", - сказано в повідомленні.

Колегія суддів підкреслила, що зазначені обставини у сукупності з іншою, викладеної в листі СБУ інформацією, а також відсутністю документів про проживання позивача на території України не підтверджують встановленого цензу осілості для участі у виборах.

"Як встановлено судом першої інстанції, ЦВК при вирішенні питання про прийняття оскаржуваного рішення правомірно використовувала зміст отриманої інформації як офіційної, зазначеної в листі СБУ", - додали в суді.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд заявив, що це ЦВК винен у реєстрації Клюєва і Шарія кандидатами в депутати.

Раніше Парубій просив у ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби інформацію по Шарію і Клюєву для скасування їх реєстрації кандидатами в депутати.

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