США сподіваються на ретельне розслідування обстрілу офісу "112 Україна"

Посольство США в Україні сподівається на ретельне розслідування пострілу з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Ми сподіваємося на ретельне розслідування недавнього нападу на офіс телеканалу 112", - написано в ньому.\r\nВідомство також заявило, що фізичні напади на будь-яких журналістів і офіси ЗМІ є неприпустимими.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 липня поліція почала розслідувати як терористичний акт постріл з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна".\r\nТим часом, знайшли гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".