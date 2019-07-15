США сподіваються на ретельне розслідування обстрілу офісу "112 Україна"

Посольство США в Україні сподівається на ретельне розслідування пострілу з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми сподіваємося на ретельне розслідування недавнього нападу на офіс телеканалу 112", - написано в ньому.

Відомство також заявило, що фізичні напади на будь-яких журналістів і офіси ЗМІ є неприпустимими.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня поліція почала розслідувати як терористичний акт постріл з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна".

Тим часом, знайшли гранатомет, з якого стріляли в будівлю телеканалу "112".