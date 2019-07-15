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15 липня 2019, понеділок, 18:06 6
Суспільство 2019-07-15T18:30:06+03:00
Українські Новини
У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери

У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери

Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

У Києві, у зв'язку з ремонтом дороги, обмежено рух по проспекту Бандери. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух перекрито від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської в бік станції метро Почайна. Відразу полі перекриття проспекту, ремонтники взялися до роботи, знімаючи асфальтобетон, використовуючи спецмашини - фрези. Вздовж проїжджої частини встановлено 46 опор освітлення, а також частково демонтований відбійник.

Повідомляється, що після ремонту повинно з'явитися енергозберігаюче освітлення, велодоріжка і нове бар'єрне огородження. Також до кінця року обіцяють укласти нижній шар покриття.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві обмежено рух транспорту біля станції метро "Дніпро". А також в Києві почали роботу без жетонів дві станції метро.

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