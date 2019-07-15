У Києві почали капремонт дороги на проспекті Бандери

У Києві, у зв'язку з ремонтом дороги, обмежено рух по проспекту Бандери. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).\r\nРух перекрито від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Богатирської в бік станції метро Почайна. Відразу полі перекриття проспекту, ремонтники взялися до роботи, знімаючи асфальтобетон, використовуючи спецмашини - фрези. Вздовж проїжджої частини встановлено 46 опор освітлення, а також частково демонтований відбійник.\r\nПовідомляється, що після ремонту повинно з'явитися енергозберігаюче освітлення, велодоріжка і нове бар'єрне огородження. Також до кінця року обіцяють укласти нижній шар покриття.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у Києві обмежено рух транспорту біля станції метро "Дніпро". А також в Києві почали роботу без жетонів дві станції метро.