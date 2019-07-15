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15 липня 2019, понеділок, 16:51 18
Життя 2019-07-15T18:45:04+03:00
Українські Новини
Дощі не збираються відступати: негода продовжить атакувати Україну, місцями похолодає до +3

Дощі не збираються відступати: негода продовжить атакувати Україну, місцями похолодає до +3

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

16 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, уночі місцями, подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Моршині місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, уночі місцями, подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, уночі місцями, подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, помірний, місцями істотний дощ, подекуди грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, уночі місцями, подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

15 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси; у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, частину України накриють локальні грози, зливи та шквали.

Також вчора, 14 липня, у Києві після сильної зливи вулиці перетворилися на річки.

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