Во Львовской области пожилую женщину и ребенка укусила змея

В Сколевском районе Львовской области пожилая женщина и ребенок попали в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, 6 июля в 18:05 к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила женщина 1950 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с диагнозом укус змеи левого голеностопного сустава. Известно, что женщина - жительница с. Либохора Сколевского района.

В тот же день в 23:20 поступило сообщение о том, в реанимационное отделение попал ребенок 2010 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом "укус змеи левой руки". Пострадавший - житель с. Климец Сколевского района.

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