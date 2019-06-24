подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
24 июня 2019, понедельник, 16:12 59
Происшествия 2019-06-24T16:15:57+03:00
Українські Новини
В супермаркет Днипра пыталась заползти змея

В супермаркет Днипра пыталась заползти змея

Большую змею обнаружили на ступеньках супермаркета в Днепре. Инцидент произошел в Соборном районе города на Бульваре Славы. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщение поступило в Службу спасения поступило в воскресенье, 23 июня, около 19:50.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Приехав на место вызова, спасатели проверили территорию вблизи магазина. Змею длиной 50 сантиметров обнаружили на лестнице запасного выхода супермаркета. С помощью специнструмента, спасатели поймали змею и вывезли ее за город. 

Напомним, что ранее несколько десятков змей "захватили" ресторан в Днипре.

А вот в Киеве на фонаре обнаружили огромного тигрового питона.

Больше новостей о: Змея Спасатели

Архив
Новости
Зеленский уволил Шмитько с должности начальника управления СБУ в Крыму 16:46
Линия магазинов EVA начала экспорт собственных торговых марок 16:38
"Нефтегаз" отказался помогать "Укртрансгазу" гасить долги и признал ситуацию критической 16:35 Дополнено
ПАСЕ отказалась проводить дебаты о привлечении к ответственности виновных в крушении рейса MH17 и России за неуплату членских взносов 16:33
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
больше новостей
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь 22:45
Пожар в Буче. Фото: Информатор
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады 13:15
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
больше новостей
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok