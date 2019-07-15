За 30 років працюючих людей в Україні стане менше на третину, - МВФ

Чисельність робочої сили в Болгарії, Латвії, Польщі та Україні скоротиться до 2050 року більш ніж на третину. Про це повідомляє доповідь Міжнародного валютного фонду.

протягом наступних 30 років населення Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, за винятком Туреччини, значно скоротиться з-за низької народжуваності та еміграції. На думку експертів фонду, ці зміни будуть мати серйозні наслідки для економічного зростання, рівня життя і фінансової стабільності. Зокрема, МВФ прогнозує, що незважаючи на законодавче збільшення віку виходу на пенсію в цих країнах, очікується зниження числа працюючих.

За даними фонду, чисельність робочої сили в Болгарії, Латвії, Польщі та Україні скоротиться до 2050 року більш ніж на третину. І навіть в деяких з більш м'яких випадків (наприклад, Словаччина і Сербія), робоча сила зменшиться на 20% до 2050 року.

Політика залучення мігрантів використовувалася в деяких випадках для вирішення сезонної нестачі робочої сили. Наприклад, Чехія, Польща та Словаччина нещодавно спростили процедури для іноземних працівників з окремих країн, що не входять в ЄС (особливо України). Тим не менше, більшість країн на сході і південно-сході Європи не мають довгострокових стратегій для внутрішньої міграції, вважають в МВФ.

Також і ООН прогнозує в Україні масове скорочення населення: зникнуть 20% українців.

Також повідомлялося, що населення України стрімко скорочується: на 100 померлих припадає 48 народжених.