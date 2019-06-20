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20 июня 2019, четверг, 23:47 606
Общество 2019-06-20T23:47:15+03:00
Українські Новини
ООН прогнозирует в Украине массовое сокращение населения: исчезнут 20% украинцев

ООН прогнозирует в Украине массовое сокращение населения: исчезнут 20% украинцев

Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20 процентов. Об этом говорится в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения" за 2019 год.

"Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна", - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

Аналитики прогнозируют, что к 2050 году численность населения сократится, как минимум, на 1% в 55 странах. В целом же, согласно отчету, в ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 млрд человек – до 9,7 млрд.

Стало известно также, что будет с населением Украины до конца XXI века. Так, в ООН предсказали сокращение населения до 24,5 млн человек.

Напомним, что команда Зеленского объявила, что в первые 100 дней президентства объявит перепись населения и аудит страны.

Также сообщалось, что население Украины стремительно сокращается: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

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