"Укренерго" оштрафували на 1,7 млн гривень

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) наклала на національну енергетичну компанію "Укренерго" штраф у розмірі 1,7 млн ​​гривень за порушення ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 12 липня, передають Українські Новини.

Зазначається, що цей штраф було накладено за результатами позапланової перевірки, яка пройшла 26 червня.

Також у матеріалах йдеться, що ця сума має бути сплачена до державного бюджету протягом 30-х днів.

Крім того, "Укренерго" зобов'язане в термін до 1 серпня надати НКРЕКП звіт про відповідність (достатність) електричних потужностей.

А також до 15 липня "Укренерго" має надати НКРЕКП оформлену і завірену копію акту про введення в експлуатацію інформаційної системи Market managment system версії 1.0 і до 25 жовтня надати копію акту про введення в експлуатацію інформаційної системи Market managment system версії 2.0.

Крім того, починаючи з 15 липня "Укренерго" має забезпечити надання НКРЕКП щотижневого звіту про введення інформаційної системи Market managment system і щомісячного звіту щодо виконання заходів з реорганізації оператора системи передачі і щодо підготовки сертифікації системи передачі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НКРЕКП знизила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 10,16% або на 3,53 коп/кВт-год до 31,21 коп/кВт-ч.

Також НКРЕКП оскаржила рішення Окружного адмінсуду Києва про призупинення тарифів "Укренерго". Раніше в "Укренерго" заявляли про критичну ситуацію в енергосистемі України через спеку.