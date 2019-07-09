НКРЭКУ хочет снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует снизить тарифы национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.

"Сейчас в НКРЭКУ рассматривается проект постановления, который устанавливает новый тариф на услуги "Укрэнерго" по передаче электроэнергии с 1 августа 2019 года. Его предлагается установить на уровне 31,21 коп./кВт-ч. То есть тариф на передачу уменьшится на 10% от установленного постановлением НКРЭКУ №954 (34,74 коп./кВт-ч)", - говорится в нем.

Отмечается, что снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на электронных аукционах.

Кроме того, "Укрэнерго" отправила НКРЭКУ обращение, в котором обосновало необходимость пересмотра тарифа на услуги диспетчерского управления, что бы возобновить его действие уже в августе для обеспечения полноценного функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов "Укрэнерго". Также "Укрэнерго" обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании.

Тем временем в "Укрэнерго" заявляли о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за жары.