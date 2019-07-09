НКРЭКУ хочет снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует снизить тарифы национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 10% или на 3,53 коп.\/кВт-ч до 31,21 коп.\/кВт-ч.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передают Українські Новини.\r\n"Сейчас в НКРЭКУ рассматривается проект постановления, который устанавливает новый тариф на услуги "Укрэнерго" по передаче электроэнергии с 1 августа 2019 года. Его предлагается установить на уровне 31,21 коп.\/кВт-ч. То есть тариф на передачу уменьшится на 10% от установленного постановлением НКРЭКУ №954 (34,74 коп.\/кВт-ч)", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что снижение тарифа связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" на электронных аукционах.\r\nКроме того, "Укрэнерго" отправила НКРЭКУ обращение, в котором обосновало необходимость пересмотра тарифа на услуги диспетчерского управления, что бы возобновить его действие уже в августе для обеспечения полноценного функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.\r\nКак сообщали Українські Новини, НКРЭКУ обжаловала решение Окружного админсуда Киева о приостановлении тарифов "Укрэнерго". Также "Укрэнерго" обжаловало постановление Окружного админсуда Киева по тарифам компании.\r\nТем временем в "Укрэнерго" заявляли о критической ситуации в энергосистеме Украины из-за жары.