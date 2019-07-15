Партії Зеленського і Бойко зберігають лідерство, - опитування

41,5% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - партію "Голос" , 8,3% - "Європейську солідарність", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7% на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

В межах похибки вибірки результати партій "Сила і честь" - 4,6% і "Опозиційний блок" - 3,8%.

За партію "ВО "Свобода" готові проголосувати 2,5%, Радикальну партію - 2,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 2%.

Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року.

Було опитано 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, тиждень назад 45,3% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,4% - "Європейську солідарність", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

"Слуга народу" і "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешко з прохідних.