Водіїв з кортежу Зеленського, які влаштували ДТП, оштрафують на 340 гривень або позбавлять прав

Співробітники поліції склали два адмінпротоколи відносно двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які влаштували ДТП без жертв у Запорізькій області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

"Складено два протоколи стосовно водіїв за порушення ПДР за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу про адміністративні правопорушення", - повідомили в прес-службі.

Потерпілих внаслідок даного ДТП немає.

При цьому кримінальне провадження за фактом ДТП не реєструвалося.

"Криміналу немає", - відзначили в поліції.

Водіям з кортежу Президента загрожує штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Раніше ЗМІ повідомили, що два автомобіля Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу Президента врізалися в автобуси підприємства ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір.

Як повідомляли Українські Новини, авто кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

Тим часом "Слуга народу" спростовує інформацію про членство учасника смертельної ДТП Сердюкова.