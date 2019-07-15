"Слуга народа" опровергает информацию о членстве участника смертельного ДТП Сердюкова

Партия "Слуга народа" опровергает информацию о членстве участника дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель 1 человека, Алексея Сердюкова в партии.\r\nОб этом говорится в сообщении партии в Telegram, передают Українськi Новини.\r\n"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - сказано в нем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда автомобиля Toyota, за рулем которого был Сердюков, на встречную полосу.\r\nКроме того в воскревенье авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.\r\nВ понедельник утром под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие.