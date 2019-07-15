"Слуга народа" опровергает информацию о членстве участника смертельного ДТП Сердюкова

Партия "Слуга народа" опровергает информацию о членстве участника дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель 1 человека, Алексея Сердюкова в партии.

Об этом говорится в сообщении партии в Telegram, передают Українськi Новини.

"Официально: Алексей Сердюков, по которому появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, по предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда автомобиля Toyota, за рулем которого был Сердюков, на встречную полосу.

Кроме того в воскревенье авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем.

В понедельник утром под Киевом произошло ДТП с маршруткой, есть погибшие.