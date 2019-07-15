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15 липня 2019, понеділок, 15:05 16
Суспільство 2019-07-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Києві запрацювали перші станції без жетонів

В Києві запрацювали перші станції без жетонів

Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Починаючи з 15 липня, дві станції Київського метрополітену повністю відмовились від жетонів. Про це йдеться на сторінці Facebook КП "Київський метрполітен".

Отже, на станції метро "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" від сьогодні доступні лише сучасні форми оплати.

Можлвими способами розрахунку за поїздку в метро стали:

  1. Картка метро - можна придбати на будь-якій станції, як за готівку,так і безготівку. Вартість поїздок сягатиме від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості поїздок. Також карта буде дійсною протягом року з моменту останньої поїздки.
  2. Безконтактна банківська картка - працює на жовтих турнікетах, а також з додатками ApplePay та GooglePay. Вартість поїздки складатиме 8 грн. Варто врахувати, що у банківській системі трапляються збої, через що потрібно буде зачекати або скористатися іншим способом для оплати проїзду.
  3. Е-квиток - працює не лише в метро, а й у наземному транспорті. Вартість квитка становить 50 грн, а вартість поїздки за цим квитком складатиме від 8 до 6,5 грн в залежності від кількості поїздок.

На даний момент на інших станціях метро можна скористатися жетоном для поїздки в метро. Нагадаємо, жетони мають вийти з обороту до 30 жовтня 2019 року. 

Раніше Українські Новини повідомили, що потрібно зробити, якщо впали на рельси. 

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